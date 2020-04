PGE EO ma koncesję na wytwarzanie energii w Farmie Wiatrowej Karnice II

"To piętnasta i najnowocześniejsza elektrownia wiatrowa należąca do PGE Energia Odnawialna. Została zbudowana w północno-zachodniej części województwa zachodniopomorskiego na terenie powiatu Gryfice i składa się z 10 turbin o łącznej mocy zainstalowanej 22,6 MW. Przewidywana roczna produkcja na poziomie 70 GWh pozwoli na pokrycie potrzeb energetycznych ok. 30 tys. gospodarstw domowych" - powiedział p.o. prezesa PGE Energia Odnawialna Paweł Mazurkiewicz, cytowany w komunikacie.

Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30% odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.