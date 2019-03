PGE ma umowę o współpracy z Centrum Badawczym KEZO

"Chcemy być odbiorcą tego, co nauka jest w stanie do przemysłu dostarczać - tych innowacyjnych produktów, które wspomogą rozwój PGE i które pozwolą powiedzieć, że PGE odpowiada na wyzwania dnia dzisiejszego" - wskazał prezes PGE Henryk Baranowski.

Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30% odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.