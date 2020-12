PGE ocenia żądania związków zawodowych jako nierealne

"Spełnienie tych żądań to koszt ponad 450 mln zł rocznie. W innym wypadku związki zawodowe PGE grożą nielegalnym strajkiem. Związki zawodowe PGE żądają podwyżki na poziomie 6,8% dla każdego pracownika Grupy PGE. Biorąc pod uwagę, że średnia płaca w Grupie PGE wynosi 8 tys. zł, daje to średnio na miesiąc 500 zł. Ponadto związki żądają, aby Grupa PGE jeszcze do końca 2020 roku zatrudniła 700 nowych pracowników, powołując się przy tym na zapisy porozumienia o utrzymaniu poziomu etatów sprzed czterech lat" - czytamy w specjalnym oświadczeniu PGE.