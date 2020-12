PGE utworzy centrum kształceniowe w Bełchatowie w 2021 r.

"W przyszłym roku powołamy centrum kształceniowe, by wspierać pracowników i mieszkańców w zdobywaniu kwalifikacji pod nowe zawody i nowe potrzeby, przede wszystkim z zakresu odnawialnych źródeł energii, ale też IT" - powiedział Dąbrowski podczas debaty Polityki Insight "Ku neutralności klimatycznej: jak wesprzeć transformację energetyki i regionów górniczych".

W listopadzie br. PGE podała, że szacuje nakłady inwestycyjne na transformację energetyczną w rejonie Bełchatowa na ok. 2,5 mld zł. Plan inwestycyjny obejmuje trzy najważniejsze inicjatywy: instalację termicznego przetwarzania z odzyskiem energii ok. 180 tys. ton odpadów komunalnych, farmy słoneczne o mocy do 500 MW, farmy wiatrowe o mocy ok. 100 MW.