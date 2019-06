górnictwo 35 minut temu

PGNiG rozpoczęło pracę nad koncepcją zagospodarowania złoża Tommeliten Alpha

Warszawa, 11.06.2019 (ISBnews) - PGNiG Upstream Norway wraz z partnerami przystąpiło do pracy nad wyborem rozwiązań technicznych, które będą zastosowane do eksploatacji norweskiego złoża Tommeliten Alpha, podało Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG). Finalna koncepcja zagospodarowania Tommeliten Alpha ma być gotowa w III kwartale 2020 roku. Spółka liczy na ok. 0,5 mld m3 gazu z tego złoża rocznie.