PGNiG: Terminal LNG Calcasieu Pass w Luizjanie pozyskał finansowanie inwestycji

W październiku 2018 roku i czerwcu 2019 roku PGNiG podpisało ze spółkami Venture Global umowy długoterminowe na zakup skroplonego gazu ziemnego z terminali Calcasieu Pass i Plaquemines. Łączny wolumen kontraktów to 3,5 mln ton LNG rocznie, co po regazyfikacji daje ok. 4,7 mld m3, przypominało PGNiG.