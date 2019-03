giełda 1 godzinę temu

Pharmena liczy na ok. 15,3 mln zł z oferty zw. z przejściem na rynek główny GPW

Warszawa, 20.03.2019 (ISBnews) - Zapisy podstawowe i dodatkowe w ramach praw poboru do 2 638 516 akcji zwykłych na okaziciela serii E w ofercie publicznej Pharmeny potrwają od 4 do 23 kwietnia 2019 r. Spółka w pierwszej kolejności, tj. do 3 kwietnia zamierza przenieść notowania akcji na rynek regulowany GPW, po czym planuje pozyskać w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem przez dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru kwotę ok. 15,3 mln zł. Cena emisyjna jednej akcji została ustalona na 6 zł.