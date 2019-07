PHN kupił dwa biurowce od grupy Polnord za łącznie 30,8 mln euro

Budynek ,,Betheone" został oddany do użytkowania w 2011 r. i oferuje łącznie 7 461 m2 powierzchni biurowej oraz 160 miejsc parkingowych podziemnych. Budynek ,,Befree" został oddany do użytkowania w 2012 r. i oferuje łącznie 10 117 m2 powierzchni biurowej oraz 192 miejsca parkingowe podziemne. Obydwa budynki składają się z trzech kondygnacji naziemnych i dwóch kondygnacji podziemnych. Główni najemcy to m.in. NewWork, Polnord, Triumph oraz Levi Strauss, wymieniono także.