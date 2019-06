PHN rozpoczął budowę warszawskiego biurowca Skysawa

"To ważny moment nie tylko dla Polskiego Holdingu Nieruchomości, ale także dla Śródmieścia Warszawy. To tu, przy Świętokrzyskiej 36 powstanie jeden z najatrakcyjniejszych punktów na mapie nieruchomości komercyjnych w Polsce. Skysawa to doskonała lokalizacja, wysokiej jakości przestrzeń i liczne udogodnienia. To także jedna z nielicznych inwestycji w stolicy, która będzie mogła pochwalić się bezpośrednim połączeniem z metrem" - powiedział prezes Polskiego Holdingu Nieruchomości Marcin Mazurek, cytowany w komunikacie.