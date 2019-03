PIE: Bariery dla mikrofirm to podatki, koszty pracy i konkurencja z szarą strefą

"To właśnie dlatego większość działań legislacyjnych MPiT, a wcześniej MR, nakierowanych jest na poprawę otoczenia regulacyjnego takich właśnie firm. Warto tu wymienić m.in. 100 zmian dla firm, Konstytucję Biznesu, ustawę dot. sukcesji, Pakiet MŚP, Mały ZUS czy E-akta. W sumie w tej kadencji mamy na koncie zmiany, które przyniosły, głównie drobnym, przedsiębiorcom cały szereg ułatwień i 20 mld zł oszczędności w perspektywie 10 lat. A to jeszcze nie koniec. Już niebawem rząd przyjmie projekt ustawy, który ma chronić mały biznes przed zatorami płatniczymi ze strony większych kontrahentów" - powiedział Niedużak, cytowany w komunikacie.

Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) to publiczny think tank gospodarczy, którego historia sięga 1928 roku. Obszary badawcze Polskiego Instytutu Ekonomicznego to przede wszystkim handel zagraniczny, energetyka i gospodarka cyfrowa oraz analizy strategiczne dotyczące kluczowych obszarów życia społecznego i publicznego Polski. Instytut zajmuje się dostarczaniem analiz i ekspertyz do realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a także popularyzacją polskich badań naukowych z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych w kraju oraz za granicą.