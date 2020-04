PIE: Polska nie osiągnie 30% udziału OZE w zużyciu energii przed 2026 r.

"Większość ekspertów uznała, że najbardziej prawdopodobnym czasem realizacji tezy: Udział odnawialnych źródeł w zużyciu energii finalnej przekroczy 30% są lata 2026-2035. W II rundzie badania procent takich ekspertów wzrósł o 13 pkt proc. Zdecydowanie zmniejszył się udział twierdzących, że teza jest możliwa do zrealizowania po 2035 r. (z 41% do 25%). W II rundzie zdecydowanie wzrosła przewaga respondentów uważających, że szybki rozwój energetyki odnawialnej jest nieunikniony. Nikt nie uznał, że teza nigdy nie zostanie zrealizowana, a tylko nieliczni, że zostanie zrealizowana do końca 2025 r." - czytamy w raporcie.

W przypadku czasu realizacji tezy dotyczącej wybudowania w Polsce elektrowni jądrowej większość badanych ekspertów uznała, że nastąpi to po 2035 r., przy tym udział tak twierdzących wzrósł z 2/3 w I rundzie badania do 3/4 w rundzie II. Wzrósł również odsetek twierdzących, że nie nastąpi to nigdy. Zmniejszył się natomiast udział opinii, że elektrownia zostanie wybudowana w latach 2026-2035 (z 26% do 11%).