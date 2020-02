PIG wesprze PGE Baltica w przygotowaniach do budowy morskich farm wiatrowych

Podpisanie dokumentu to kolejny krok w realizacji programu budowy morskich farm wiatrowych grupy kapitałowej Polskiej Grupy Energetycznej (PGE). Dokument przewiduje m.in. wymianę informacji, doświadczeń oraz fachowej wiedzy związanej z rozpoznaniem geologicznym niezbędnym do budowy morskich farm wiatrowych wraz z przyłączami do stacji elektroenergetycznych zlokalizowanych na lądzie, czytamy w komunikacie.

"Technologia ta jest jednak cały czas udoskonalana. Zainicjowana dzisiaj współpraca z Państwowym Instytutem Geologicznym pomoże nam maksymalnie wykorzystać pozyskaną przez obie strony wiedzę i doświadczenie, które są niezbędne do realizacji kolejnych zadań przypisanych do Programu Offshore Grupy PGE" - dodał wiceprezes.

Grupa kapitałowa PGE planuje trzy morskie farmy wiatrowe w polskiej części Bałtyku (Baltica 3 i 2 do 2030 roku, Baltica 1 - po 2030 roku). Ich łączna maksymalna moc wyniesie do 3,5 GW. Wszystkie trzy spółki posiadają pozwolenia lokalizacyjne umożliwiające budowę morskich farm na wyznaczonych obszarach Morza Bałtyckiego.

Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30% odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 25,95 mld zł w 2018 r.