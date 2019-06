PIU: Zysk netto ubezpieczycieli wzrósł o 8,6% r/r do 1,14 mld zł w I kw. 

Zysk netto ubezpieczycieli życiowych wyniósł 508,45 mln zł w I kw. i był wyższy o 8,22% w skali roku. Wynik techniczny wzrósł o 8,04% r/r do 733,95 mln zł. Składka przypisana towarzystw życiowych zmniejszyła się o 7,75% r/r do 5 232 mln zł. Wysokość wypłaconych świadczeń z tego tytułu to prawie 5,1 mld zł.