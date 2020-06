PKN Orlen planuje uruchomić spółkę Orlen China w II półroczu 2020 r.

"Sukcesywnie zwiększamy eksport naszych produktów. Ponad 60% przychodów PKN Orlen pochodzi z rynków zagranicznych. Powołanie Orlen China to strategiczna decyzja, której celem jest wzmocnienie pozycji koncernu na perspektywicznym rynku chińskim, ale i w sąsiednich krajach. Zbudowanie własnych kompetencji sprzedażowych na rynku chińskim umożliwi nie tylko zwiększenie sprzedaży, ale też optymalizację kosztów i terminów dostaw. Obecnie w samej Azji nasze produkty eksportujemy do 20 krajów. Co ważne, wraz ze wzmacnianiem kompetencji sprzedażowych, Orlen China może stać się platformą do plasowania na azjatyckim rynku innych produktów, w tym petrochemicznych" - powiedział prezes Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.