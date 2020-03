PKN Orlen: Produkcja płynu do dezynfekcji rąk przebiega bez zakłóceń

"Stanowczo podkreślamy, że nie jest prawdą informacja o wstrzymaniu produkcji płynu do dezynfekcji rąk w zakładzie Orlen Oil w Jedliczu. [...] Linie produkcyjne Orlen Oil w Jedliczu pracują na pełnych mocach wytwórczych. Produkcja płynu do dezynfekcji rąk trwa bez jakikolwiek zakłóceń, a instalacja jest na bieżąco monitorowana przez wewnętrzne służby techniczne Orlen Oil. Sugerowanie, że PKN Orlen ma jakiekolwiek problemy techniczne z linią produkującą płyn do dezynfekcji jest nieuzasadnione i wprowadza czytelników w błąd" - czytamy w oświadczeniu.