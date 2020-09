PKN Orlen rozpoczął Inventor Tech Day, szuka innowacji dla kilkunastu obszarów

"Inwestycje w nowoczesne technologie to jeden z naszych celów strategicznych. Są kluczem do rozwoju podstawowej działalności koncernu i skutecznej ekspansji na nowe obszary biznesowe. Chcemy być liderem transformacji energetycznej w Polsce i Europie Środkowej, a to obliguje nas do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań. Łącząc potencjał wynalazców z doświadczeniem PKN Orlen będziemy w stanie sprostać stojącym przed nami wyzwaniom biznesowym i środowiskowym" - powiedział prezes Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.