PKN Orlen wyemitował obligacje o wartości nominalnej 1 mld zł 

9 grudnia koncern poinformował, że zdecydował o emisji jeszcze w 2020 roku niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii C opartych na ratingu ESG o łącznej wartości nominalnej do 1 mld zł w ramach programu emisji obligacji do kwoty 4 mld zł. Marża wyniosła 90 punktów bazowych ponad 6-miesięczny WIBOR. Zapisy na obligacje złożyły 54 podmioty. Łączna wartość zapisów wyniosła 2,2 mld zł, co oznacza ponad 2-krotną nadsubskrypcję.