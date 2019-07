PKO BP: 670 tys. klientów otworzyło Profil Zaufany poprzez serwisy transakcyjne

Do momentu uruchomienia możliwości zakładania Profili Zaufanych w serwisach PKO Banku Polskiego - iPKO i Inteligo, z opcji tej korzystało zaledwie kilka procent Polaków, z czego większość stanowili urzędnicy. Dziś Profil Zaufany mają już 4 miliony obywateli. Zdecydowana większość z nich, bo 2,5 mln, utworzyła swój PZ właśnie przez banki, podano.

"Założenie Profilu Zaufanego z wykorzystaniem bankowości elektronicznej jest szybkie, bezpieczne i wygodne. Dlatego klienci najczęściej wybierają taką formę utworzenia cyfrowej tożsamości. Nasz bank ma 26 -procentowy udział w zakładaniu Profili Zaufanych w rynku bankowym - do tej pory 670 tysięcy klientów założyło PZ za pośrednictwem naszego banku. Biorąc pod uwagę cały rynek, a zatem również urzędników korzystających na co dzień z tego rozwiązania, udział banku wynosi 17%" - powiedział dyrektor departamentu usług cyfrowych w PKO BP Michał Macierzyński, cytowany w komunikacie.

Profil Zaufany można założyć bezpłatnie. Pozwala on na załatwianie wielu spraw urzędowych online m.in. w serwisach ePUAP, PUE ZUS, CEIDG, pacjent.gov.pl, obywatel.gov.pl, biznes.gov.pl oraz regionalnych platform e-administracji. Można dzięki niemu między innymi: podpisywać dokumenty przekazywane do urzędów; składać wnioski o: dowód osobisty, kartę EKUZ, Kartę Dużej Rodziny, wtórnik prawa jazdy; uzyskiwać odpisy aktów z USC; zawiadamiać o zbyciu pojazdu; zarejestrować się jako osoba poszukująca pracy; dopisać do listy wyborców; uzyskać indywidualną interpretację podatkową i zaświadczenie o niekaralności - przydatne przy poszukiwaniu pracy; załatwiać sprawy w PUE ZUS i korzystać z regionalnych platform e-administracji, przypomniano.