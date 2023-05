PKO BP chwali się wynikami. Gigantyczne zyski spółki Skarbu Państwa

Bank PKO BP wskazał w raporcie na poprawę wyniku na działalności biznesowej, który osiągnął poziom 5 mld 545 mln zł (co oznacza wzrost o prawie 1,05 mld zł w stosunku do I kw. 2022 r.), a z drugiej strony na pogorszenie o 819 mln zł wyniku z tytułu odpisów i utraty wartości. Ta strata wynika na skutek ujęcia w I kwartale 2023 r. kosztu ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych w wysokości 967 mln zł.

Blisko 1,5 mld zysku PKO w I kwartale 2023 r.

Skonsolidowany zysk Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego za I kwartał 2023 r. wyniósł 1 454 mln zł, czyli był wyższy o 28 mln zł niż w analogicznym okresie 2022 r. – poinformował w PKO BP.

Bank odnotował w I kw. wzrost kosztów świadczeń pracowniczych o 154 mln zł – licząc rok do roku, wzrost kosztów rzeczowych o 95 mln zł oraz wzrost kosztów amortyzacji o 13 mln zł.

Jednocześnie koszty regulacyjne spadły o 105 mln w stosunku do I kw. 2022 r., m.in. w efekcie braku w I kwartale 2023 r. składki na fundusz gwarancyjny banków Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

W efekcie PKO BP odnotował wzrost skali działania

Suma aktywów PKO BP na koniec I kw. 2023 r. osiągnęła poziom około 444 mld zł, co oznacza wzrost o 22 mld zł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego oraz o 13 mld zł w porównaniu do końca 2022 r.

Depozyty klientów wyniosły 350 mld zł, tj. wzrosły o 29 mld zł w porównaniu do stanu na koniec marca 2022 r. oraz o 11 mld zł w odniesieniu do stanu na koniec grudnia 2022 r.

PKO BP wskazał, że finansowanie udzielone klientom wyniosło około 252 mld zł i wzrosło o ponad 1 mld zł w ujęciu rocznym.

Na 31 marca 2023 roku Grupa Kapitałowa: posiadała wysoki udział w rynku kredytów i oszczędności na poziomie odpowiednio 17,6 proc. i 20,2 proc., zajmowała pozycję lidera rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych z udziałem w rynku w wysokości 20,4 proc., była liderem pod względem liczby prowadzonych rachunków bieżących dla klientów indywidualnych (ponad 9,1 mln sztuk) – podał bank w raporcie.

PKO BP wyliczył także, że na koniec I kw. 2023 r. wolumen kredytów detalicznych – mieszkaniowych i konsumpcyjnych – wyniósł 127,2 mld zł i był taki sam, jak na koniec IV kw. 2022 r., ale niższy o 4,3 proc. niż na koniec I kw. 2022 r., kiedy wynosił 132,9 mld zł.

W nowej sprzedaży bank zanotował zaś wzrosty w ujęciu kwartalnym. Sprzedał kredyty mieszkaniowe o wartości 2,5 mld zł, co oznacza wzrost o 16 proc. w stosunku do IV kw. 2022 r., kiedy było to 2,2 mld zł.

Natomiast sprzedaż nowych kredytów konsumpcyjnych wyniosła w I kw. 3,8 mld zł w stosunku do 3,7 mld zł w IV kw. 2022 r. Tym samym bank w I kw. br. zwiększył nową sprzedaż o 7,8 proc. w stosunku do IV kw. 2022 r., a wobec I kw. ubiegłego roku nowa sprzedaż wzrosła o 8,5 proc.

Bank zwiększył także finansowanie klientów korporacyjnych (chodzi o kredyty, leasing i faktoring oraz obligacje korporacyjne i komunalne). Na koniec I kw. br. wartość finansowania wynosiła 91,3 mld zł i była o 8,2 proc. wyższa niż w IV kw. 2022 r.

Największy wzrost bank odnotował w kredytach, których wartość wzrosła z 60,4 mld zł w IV kw. do 66,5 mld zł w I kw. 2023 r. W stosunku do I kw. 2022 r. wzrost wartości finansowania udzielonego klientom korporacyjnym wyniósł 16,6 proc.

Kredyty frankowe – ponad 22 tys. postępowań przeciw PKO BP

Bank podał, że w I kw. 2023 r. liczba pozwów składanych przez posiadaczy kredytów frankowych wyniosła ponad 2,67 tys., co oznacza wzrost o ponad 42 proc. w stosunku do IV kw. 2022 r. oraz o 60 proc. wobec I kw. 2022 r. W efekcie na koniec marca 2023 r. przeciwko bankowi toczyły się 22 193 postępowania sądowe (na 31 grudnia 2022 było ich 19 522) dotyczące kredytów hipotecznych udzielonych w ubiegłych latach w walucie obcej o łącznej wartości przedmiotu sporu prawie 9,05 mld zł (na 31 grudnia 2022 roku było to nieco ponad 7,7 mld zł).

Dodano, że w I kwartale 2023 roku bank zwiększył koszt ryzyka prawnego związanego z kredytami hipotecznymi denominowanymi i indeksowanymi do franków o 967 mln zł. Jednocześnie bank zaznaczył, że do końca I kwartału 2023 r. zarejestrowano 48,1 tys. wniosków o mediacje, 28 564 mediacje zakończyły się pozytywnie, a 10 005 - negatywnie.

Łączna liczba ugód zawartych do 31 marca 2023 r. wyniosła 27 405, z czego 26 585 ugód zawarto w postępowaniu mediacyjnym oraz 820 ugód w toku postępowań sądowych.

Po publikacji tych danych kurs akcji PKO BP w czwartek po godz. 11:00 notowano na poziomie powyżej 32 zł.

