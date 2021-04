PKO BP decyduje ws. ugód z frankowiczami. Bank odłoży na ten cel 6,7 mld zł

W piątek odbyło się nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy banku PKO BP. Właściciele zdecydowali m.in. o wydzieleniu z kapitału zapasowego banku, w części utworzonej z zysku z lat ubiegłych dostępnego do podziału, kwoty 6,7 mld zł. Zasili ona specjalny fundusz.

Akcjonariusze zobowiązali także zarząd banku do przedstawienia do zatwierdzenia radzie nadzorczej warunków, na jakich będą zawierane ugody.

PKO BP woli ugodę niż proces

- Jesteśmy wciąż pozywani przez klientów z tytułu kredytów walutowych. Tych pozwów jest już blisko 7 tys. i to jest prawie 7 proc. portfela, który mamy objęty pozwami, a skala tych pozwów przekroczyła 1,5 tys. w pierwszym kwartale tego roku. W ponad 2/3 przypadków sądy powszechne pierwszej instancji unieważniają umowy, w drugiej instancji ten wskaźnik jest bardzo podobny - powiedział Kozłowski.

Skutek natychmiastowy

- My wyrezerwujemy kwotę na potencjalne ugody już w sprawozdawczości i wniesiemy to w ciężar 2020 roku. W związku z tym wyniki finansowe, które ogłosiliśmy 17 kwietnia, ulegną zmianie - poinformował wiceprezes.

Przypomnijmy, że według dotychczasowych informacji w 2020 roku skonsolidowany zysk grupy PKO BP wyniósł 2 mld 645 mln zł. To oznacza spadek o 34 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Po uwzględnieniu decyzji o wydzieleniu specjalnego funduszu na kwotę 6,7 mld zł zyski ostatecznie mogą być mniejsze.

Kozłowski poinformował, że schemat ugody zakłada, iż klient wnioskuje do banku o zawarcie umowy o mediację, ta umowa zawierana przez bank, a następnie jest kierowana do Sądu Polubownego przy KNF z prośbą o poprowadzenie takich mediacji.

- Mediacje toczą się podczas kilku spotkań, a po zakończeniu mediacji następuje podpisanie dokumentów ugody oraz aneks do istniejącej umowy kredytowej. Dług klienta ulega redukcji, natomiast pozostała część jest spłacana w kolejnych okresach jako kredyt złotowy. Z perspektywy klienta - inaczej niż w sądzie - nie ma potrzeby natychmiastowej spłaty całego długu, jest on rozłożony na raty aż do końca trwania umowy kredytowej - wyjaśnił wiceprezes.