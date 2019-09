PKP IC zwiększy liczbę obsługiwanych miejscowości do 405 w rozkładzie 2019/2020

Na tory wraca 7 par pociągów z Warszawy trasą podstawową przez Pilawę i Dęblin. Zwiększy się także liczba połączeń do Lublina z innych rejonów Polski. Do stolicy województwa lubelskiego będzie można dojechać bezpośrednio m.in. z Wrocławia, Katowic, Krakowa , Rzeszowa czy Kielc.

"Pociąg IC Dąbrowska relacji Lublin - Warszawa - Wrocław, w efekcie modernizacji linii kolejowej 281, zostanie skierowany Krotoszyn i Milicz, który tym samym uzyska dostęp do usług PKP Intercity. Także Pisz i Szczytno znajdą się wśród obsługiwanych przez przewoźnika miast. Stanie się to w lipcu 2020 roku, gdy pociągi z Białegostoku do Olsztyna będą kursować trasą objazdową po zamknięciu linii przez Giżycko " - zapowiedziano także.

Przewoźnik podkreśla, że stale rozszerza także ofertę połączeń międzynarodowych. W czerwcu 2020 roku PKP Intercity uruchomi piątą parę połączeń łączących Warszawę i Berlin. W nowym rozkładzie rozwinie się także oferta połączeń między Polską a Białorusią. Z 1 do 3 par dziennie zwiększy się liczna pociągów z Warszawy do Brześcia. IC Batory z Pragi i Budapesztu poprowadzi grupę wagonów do Moskwy, zaś IC Mickiewicz relacji Warszawa - Brześć - Warszawa będzie skomunikowany z pociągiem do Mińska.