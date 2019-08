PKP Intercity w najbliższych tygodniach podpisze kolejne umowy na zakup taboru

"Pierwsze półrocze 2019 roku to dla nas czas dalszego rozwoju. Podnosząc jakość naszych usług chcemy jak najlepiej odpowiadać na potrzeby pasażerów, którzy coraz chętniej podróżują naszymi pociągami. Wiele działań planujemy także w drugim półroczu. Już w najbliższych tygodniach podpiszemy kolejne umowy taborowe, w tym chociażby tę na zakup 12 nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych, której łączna wartość wyniesie ponad miliard złotych" - powiedział Laskowski, cytowany w komunikacie.

- modernizacja 20 lokomotyw EU/EP07 do prędkości 160 km/h;

- zakup 10 ( plus 5 w opcji) lokomotyw elektrycznych wielosystemowych, podano także.

"PKP Intercity cały czas utrzymuje pozytywny trend wzrostu liczby pasażerów. Od stycznia do czerwca bieżącego roku pociągami PKP przewoźnika podróżowało 22,8 mln pasażerów, co oznacza 6-procentowy wzrost w stosunku do analogicznego okresu 2018 r." - czytamy także.