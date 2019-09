PKP PLK: 90% inwestycji w ramach KPK będzie ukończona lub w realizacji w 2020 r.

"W tej chwili mamy inwestycje zakończone i rozliczone na ok. 10 mld zł, następnie ok. 10 mld zł są to prace zakończone i na etapie rozliczeniowym. Czyli zakładamy, że do połowy 2020 roku to będzie ponad 20 mld zł, czyli ok. 1/3 całego programu kolejowego zakończona i rozliczona. W realizacji mamy prace za ponad 40 mld zł, w końcowych procedurach przetargowych następne 6-7 mld zł, w dokumentacji projektowej ok. 7-8 mld zł. Czyli już mamy 90% albo zakończone, albo w realizacji, albo będziemy rozpoczynać w tym roku lub I półroczu przyszłego roku" - powiedział Merchel podczas panelu dyskusyjnego "Stacja gospodarka" podczas XXIX Forum Ekonomicznym w Krynicy.