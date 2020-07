PKP PLK: Kolejne przetargi na modernizację linii średnicowej w stolicy od 2022r.

"Czekamy na nowe środki finansowe, na dalszy odcinek średnicy. Zakładamy, że w przyszłym roku zapadną decyzje co do jej finansowania - to jeden z priorytetów na kolei w skali całego kraju. Jeśli w przyszłym roku będą decyzje, to w 2022 r. będziemy ogłaszać przetargi na następne odcinki linii średnicowej: pierwsza Warszawa Wschodnia, potem będziemy szli od Warszawy Wschodniej w kierunku zachodnim. Zakładamy, że 2027 r. to jest realny czas zakończenia tej inwestycji, bez zamykania linii średnicowej" - powiedział Merchel po podpisaniu umowy na modernizację stacji Warszawa Zachodnia.