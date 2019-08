PKP PLK, uczelnie i NCBR pracują nad mobilnymi systemami pomiaru torów

Do tej pory opracowany został prototyp pojazdu do badań. To platforma na ramie wagonu, a na niej system pomiarowy m.in. odbiorniki do pomiarów geodezyjnych przy użyciu technologii satelitarnej (GPS), skaner laserowy, urządzenia do mierzenia pochyleń i przyspieszeń. Badania są wykonywane podczas przejazdu platformy prowadzonej przez drezynę. Wyniki badań określą niezbędne specyfikacje do budowy mobilnych systemów pomiarowych.