Plastream ma 6 mln zł dofinansowania z NCBR na innowacyjną kasę samoobsługową

"Prościej, szybciej, bezpieczniej - tak będziemy robić zakupy w stacjonarnych sklepach przyszłości. Dlatego już dziś szukamy projektów, które mają potencjał, by przybliżać nas do takiego scenariusza zakupów. Projekt Plastream wyróżnia się sposobem identyfikacji produktów w sklepie. Inaczej niż w tradycyjnych kasach samoobsługowych produkty będą rozpoznawane poprzez technologię wizyjną a nie poprzez kody kreskowe, dzięki czemu do minimum ograniczony zostanie fizyczny kontakt z produktem, zakupy staną się szybsze oraz wygodniejsze - dodał dyrektor NCBR Wojciech Kamieniecki.

Innowacja oparta jest na technologii prawidłowego i szybkiego rozpoznawania produktów widocznych na ekranie. Zestaw kamer będzie widział produkty położone na kasie, a dzięki kamerom będzie możliwe przesłanie obrazu do aplikacji, która zamieni obraz w dane alfanumeryczne. Te po przepuszczeniu przez sieci neuronowe (sieci konwolucyjne) oraz przy wykorzystaniu techniki deep learningowe (nauczanie głębokie) dadzą odpowiedź jaki obraz widzi kamera / kamery (co się na nim znajduje), wskazując produkt posiadający w systemie kasowym swoją charakterystykę (SKU).

"Przedsiębiorcy z sektora MŚP mają jeszcze szansę na uzyskanie dofinansowania innowacyjnych projektów. Muszą się jednak spieszyć - nabór w konkursie Szybka Ścieżka trwa do 14 września. Dofinansowanie w konkursie Szybka Ścieżka przyznawane jest na badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (obowiązkowy element), ewentualnie uzupełnione o prace przedwdrożeniowe, których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Konkurs cechuje brak ograniczeń tematycznych - projekty muszą się jedynie wpisywać w Krajowe Inteligentne Specjalizacje. Konkurs przeznaczony jest dla regionów słabiej rozwiniętych, co oznacza, że miejsce prowadzenia prac badawczo-rozwojowych musi znajdować się poza województwem mazowieckim. Łączny budżet, o jaki mogą starać się przedsiębiorstwa to 200 milionów zł" - zakończono w informacji.