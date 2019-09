Platforma Giant płynie do Gdańska. Lotos kupił ją od firmy Maersk

Platformę Giant Lotos Petrobaltic zakupił od firmy Maersk w czerwcu. To piąta i największa ze wszystkich jednostek należących do tej gdańskiej spółki. Zbudowana w 1986 roku w Japonii platforma została w pełni zmodernizowana w 2012 roku. Wcześniej platforma należąca do duńskiego armatora z siedzibą w Kopenhadze operowała na wodach Morza Północnego.