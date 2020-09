Play: Polska straciłaby przewagę nowoczesnych sieci na wykluczeniu dostawcy 5G

"Szacunkowe koszty w wysokości 0,9 mld zł zawierają dodatkowe inwestycje (CapEx) wygenerowane w ciągu najbliższych 7 lat w związku z wykluczeniem chińskich dostawców z polskiego rynku. Ta kwota jest całkiem znacząca - przekracza wartość rocznego FCFE (wolnych przepływów pieniężnych dla właścicieli kapitału własnego ) Play. Jeżeli ten zakaz zostanie wprowadzony, rząd powinien wziąć pod uwagę realia gospodarcze w jakich funkcjonują przedsiębiorstwa telekomunikacyjne, przede wszystkim amortyzację sprzętu. Takie działania zostały podjęte np. w Wielkiej Brytanii, która wprowadziła 7-letni okres. Spodziewamy się, że w Polsce takim operatorom, jak Play, którzy w przeciwieństwie do operatorów brytyjskich, w ostatnim czasie ponosili znaczące inwestycje w urządzenia najnowszej generacji, zostanie przyznany dłuższy okres czasu na dostosowanie się do wymogów formalnych. W przypadku podjęcia decyzji o wprowadzeniu zakazu oczekujemy także, że rząd pójdzie za przykładem Stanów Zjednoczonych i wykorzystując np. część funduszy UE na rzecz technologii cyfrowych, zapewni operatorom rekompensaty w celu przyspieszenia migracji naszych sieci" - zaznaczył prezes zarządu operatora.

Podkreślił, że Play jest spółką działającą dynamicznie i gotową dostosować się do zmian i do nowych sytuacji.

"Współpracujemy z 2 dostawcami, tj. z Huawei i Ericssonem, budujemy naszą sieć w rekordowym tempie, wdrażając urządzenia 2G, 3G, 4G, 5G Ready oraz 5G. Przygotowujemy wdrożenie niezależnej sieci rdzeniowej dla 5G, która będzie kompatybilna z architekturą SA (standalone) i NSA (non-standalone) i będzie stopniowo zastępować naszą obecną architekturę. Nie możemy jednak ignorować realiów rynku, na którym działa tylko 4 dostawców sprzętu sieciowego. Wyeliminowanie dwóch z nich doprowadziłoby do zachwiania równowagi na rynku, a pozostali dostawcy, aby sprostać zapotrzebowaniu, stanęliby w obliczu wyzwań produkcyjnych, co może przełożyć się na wzrost cen. 5G pomoże operatorom dostarczać bezprzewodowe łącza 1 Gbps cechujące się niższym zużyciem energii. Wyeliminowanie niektórych dostawców nieuchronnie opóźni wdrożenie 5G w Polsce, co będzie miało konsekwencje dla Polskiej agendy UE, zarówno cyfrowej, jak i zielonej" - dodał Harion.