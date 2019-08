Play2Chill liczy na wejście na NewConnect w marcu 2020 r.

"Obecnie realizujemy projekt strategiczno-symulacyjny pod tytułem "Counter Terrorist Agency". Mamy ponad 20 tys. zapisów na wishlist na Steam, więc o premierę w IV kw. jesteśmy spokojni. Koszt produkcji zakładamy na ok. 550 tys. zł. Kolejny w produkcji jest "Motor Mechanic Simulator". Mamy ok. półtora roku do planowanej premiery, a gra już jest również chętnie dodawana do wishlist na Steam (ok. 10 tys). Budżet produkcyjny planujemy na ok. 1 mln zł" - wymienił prezes spółki.