PLL LOT uruchomią połączenie Szczecin - Rzeszów od 16 lipca

"Pasażerowie mogą już kupować bilety na nowe połączenie LOT-u między Szczecinem a Rzeszowem. Na bieżąco dopasowujemy ofertę połączeń w taki sposób, aby odpowiadać na rosnący popyt na podróżowanie między nawet najbardziej odległymi punktami w kraju. Pokonanie trasy między Szczecinem a Rzeszowem zajmuje samochodem ok. 8 godzin - w zamian, dzięki nowemu połączeniu LOT-u pasażerowie spędzą w powietrzu zaledwie 1 godzinę i 30 minut. Dokładając koszty paliwa, będzie to nie tylko najszybszy, ale też najtańszy sposób transportu między województwem zachodniopomorskim a podkarpackim" - powiedział rzecznik prasowy Krzysztof Moczulski, cytowany w komunikacie.

Z początkiem czerwca br. LOT powrócił do wykonywania regularnych połączeń lotniczych zawieszonych w wyniku globalnej pandemii. W pierwszym etapie przewoźnik uruchomił ofertę rejsów krajowych, zapewniając tym samym pasażerom bezpośredni transport z Warszawy do Krakowa, Gdańska, Zielonej Góry, Wrocławia, Poznania, Szczecina, Rzeszowa, a także z Krakowa do Gdańska, z Rzeszowa do Gdańska i z Krakowa do Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury.