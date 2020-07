PMR: Rynek płatnej telewizji spadnie o 1,3% r/r do 6,1 mld zł w 2020 roku

"Według danych PMR w 2019 r. rynek płatnej telewizji w Polsce wart był 6,2 mld zł. Oznacza to minimalny, 1% wzrost r/r. Kolejne lata przyniosą kontynuację wzrostu liczby abonentów telewizji IPTV i równolegle trendu spadkowego w obrębie sieci kablowych i platform satelitarnych. W warunkach nieco słabszego ARPU niż w latach poprzednich spowoduje to, że w prognozowanym okresie wartość rynku będzie już tylko spadać (CAGR 2020-2025: -1%)" - czytamy w komunikacie.

PMR ocenia, że w trzech ostatnich latach koniunktura na rynku płatnej telewizji w Polsce jest stabilna, z lekką tendencją do wzrostów. W samym 2019 r. wartość rynku osiągnęła poziom 6,2 mld zł, rosnąc o niespełna 1% r/r.

"Nadal relatywnie dobra kondycja rynku, zważywszy na warunki progowego nasycenia usługami i silnej konkurencji między dostawcami płatnej telewizji, to konsekwencja ustabilizowania bazy abonenckiej. Choć w ubiegłym roku widoczny był jej lekki spadek z uwagi na pogłębiony odpływ abonentów w segmencie platform satelitarnych, które w coraz większym stopniu okazują się być w ekspozycji na utratę klientów. Równolegle stabilnie rośnie liczba abonentów telewizji IPTV, która w ubiegłym roku przekroczyła poziom miliona. Z uwagi na to, że oferta IPTV do pewnego stopnia jest w stanie pozyskać dla rynku płatnej telewizji całkowicie nowych klientów, zabezpiecza rynek przed większymi spadkami" - czytamy w materiale.