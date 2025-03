Po czarnym wtorku odbicie na giełdach. Inwestorzy odzyskują równowagę

Szczególnie imponująco prezentuje się dzisiaj hongkoński indeks giełdowy Hang Seng, który zyskuje aż 2,85 procent, co przekłada się na wzrost o 653,30 punktu. To największy wzrost spośród wszystkich głównych indeksów w regionie, sugerujący powrót optymizmu wśród inwestorów po niedawnych wyprzedażach.

Pozytywne nastroje widoczne są również na indyjskim rynku, gdzie główne indeksy BSE SENSEX oraz S&P CNX Nifty rosną odpowiednio o 1,11 procent (808,21 punktu) oraz 1,24 procent (273,05 punktu). Inwestorzy na subkontynencie indyjskim wyraźnie odzyskują zaufanie do rynku akcji po wczorajszych turbulencjach.

Umiarkowane wzrosty w Chinach i Japonii

Chiński indeks SSE Composite notuje dziś wzrost o 0,53 procent, co przekłada się na zwyżkę o 17,75 punktu. To stosunkowo skromny wynik na tle innych azjatyckich rynków, jednak wciąż pokazuje, że inwestorzy na chińskim rynku również odreagowują wczorajsze spadki , choć z nieco mniejszym entuzjazmem.

Czarny wtorek na giełdach

Wtorkowa sesja przyniosła gwałtowne spadki na niemal wszystkich głównych rynkach akcji . Inwestorzy masowo wyprzedawali aktywa ryzykowne, co przełożyło się na znaczące obniżki wartości kluczowych indeksów. Szczególnie dotkliwe straty odnotowały giełdy europejskie, gdzie skala wyprzedaży przekroczyła w niektórych przypadkach 3 procent.

Niemiecki indeks DAX zakończył wtorkową sesję spadkiem o 3,54 procent, tracąc aż 820,21 punktów i zamykając notowania na poziomie 22 326,81 punktów. Równie negatywne nastroje panowały na pozostałych europejskich parkietach. Francuski CAC 40 stracił 1,85 procent, kończąc dzień na poziomie 8 047,92 punktów, co oznaczało spadek o 151,79 punktów.

Brytyjski FTSE 100 również znalazł się pod presją sprzedających, tracąc 1,27 procent swojej wartości. Indeks zakończył sesję na poziomie 8 759,00 punktów, co oznaczało spadek o 112,31 punktów w porównaniu z poprzednim dniem handlowym. Ogólnoeuropejski indeks Euro Stoxx 50 zniżkował o 2,77 procent, tracąc 153,38 punktów i zamykając notowania na poziomie 5 387,31 punktów.

Wall Street również w czerwieni, Tesla pod szczególną presją

Technologiczny Nasdaq Composite wykazał się największą odpornością na wyprzedaż, tracąc jedynie 0,35 procent, co przełożyło się na spadek o 65,03 punktów do poziomu 18 285,16 punktów. Indeks małych spółek Russell 2000 spadł o 1,08 procent, tracąc 22,70 punktów i kończąc sesję na poziomie 2 079,53 punktów.

Na amerykańskim rynku uwagę zwracały akcje Tesli , które znalazły się pod szczególną presją sprzedających. Kurs akcji producenta samochodów elektrycznych spadł o 4,43 procent, tracąc 12,61 dolarów i zamykając sesję na poziomie 272,04 dolarów za akcję. Wyprzedaż akcji Tesli była znacznie głębsza niż średnia rynkowa , co wskazuje na specyficzne obawy inwestorów dotyczące tej spółki.

Polska giełda z najgorszym wynikiem od 2022 roku

Warszawska giełda przeżyła we wtorek prawdziwą najgorszy dzień od 2 lat. WIG20 zaliczył bowiem najsłabszą sesję od 23 września 2022 roku, kiedy na rynkach kończyła się bessa. Indeks stracił aż 3,92 proc., a w dół pociągnęły go przede wszystkim akcje banków. Szeroki indeks WIG spadł o 3,51 proc. do poziomu 89 280,31 punktów, natomiast mWIG40 i sWIG80 straciły odpowiednio 2,94 proc. i 1,81 proc.