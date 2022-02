Po gigantycznych spadkach na europejskich giełdach widać wzrosty

Wzrosty na europejskich giełdach

W piątek ok. godziny 17 kurs euro wynosił 4,6317 zł, a to oznacza, że złoty w stosunku do wspólnej waluty stracił nieco ponad 1 gr. Za to w stosunku do dolara złoty zyskał niespełna 1 gr, a cena amerykańskiej waluty ok. 17 wynosiła 4,1192 zł. Natomiast frank szwajcarski wyceniany był na 4,439 zł, co oznacza umocnienie się złotego o niespełna 2 gr.