Poczta Polska: Liczba klientów biznesowych wzrosła o 6 tys. w 2019 r.

Spółka posiada w całym kraju ponad 7,6 tys. placówek. Ponadto wspólnie z partnerami - PKN Orlen, Żabką Polska, Biedronką oraz kioskami i salonikami prasowymi Ruchu - stworzyła największą w kraju sieć click&collect, do której należy ponad 12 tys. punktów odbioru przesyłek, przypomniano.

"Nasza oferta pod względem liczby, jak i dostępności punktów odbioru wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów. Wiele z tych punktów czynnych jest do późnych godzin nocnych, także w soboty i niedziele. To rozwiązanie wygodne dla klientów. Nasi kontrahenci podkreślają również, że współpraca z Pocztą Polską jest przyjaźniejsza, poprawił się kontakt z opiekunem klienta i indywidualne podejście" - podkreślił Więckowski.

Znowelizowana strategia Poczty Polskiej na lata 2020-2024 zakłada rozwój usług paczkowo-kurierskich i logistycznych. Spółka planuje rozwój sieci punktów odbioru do 15 tys., oprócz tego w najbliższych latach udostępni klientom ok. 4 tys. automatów paczkowych. W planach jest uruchomienie trzech nowych sortowni oraz ośmiu nowoczesnych maszyn paczkowych. Firma chce przeznaczyć na inwestycje 1,9 mld zł. Dzięki temu ma zwiększyć do poziomu 2,1 mld zł przychody z segmentu KEP i logistyki, podsumowano.