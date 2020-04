technologie 1 godzinę temu

Poczta Polska rozpoczyna sprzedaż maseczek ochronnych w placówkach i online

Poczta Polska wprowadza do sprzedaży maseczki ochronne wielokrotnego użytku, które będą dostępne w placówkach pocztowych na terenie całego kraju oraz w sklepie internetowym spółki. Poczta planuje także wprowadzenie do oferty żeli do dezynfekcji rąk, podała PP.