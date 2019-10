Poczta Polska uruchomiła nową sortownię w Białymstoku

"Poczta Polska dostrzega potencjał rozwojowy wschodnich regionów kraju. Nowa droga ekspresowa S8 usprawniająca komunikację między Białymstokiem a Warszawą, budowane trasy Via Carpatia oraz Via Baltica decydują o dużym potencjale Podlasia dla rozwoju logistyki, także w ruchu międzynarodowym. Pierwszym etapem zmian pocztowej infrastruktury w tym regionie jest przeniesienie procesów sortowania listów i paczek do wynajętej hali w Panattoni Park Białystok" - czytamy w komunikacie.