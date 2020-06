technologie 53 minuty temu

Poczta Polska zatrudni łącznie 360 osób z niepełnosprawnością w 2020 r.

Poczta Polska rekrutuje do pracy kolejne osoby z niepełnosprawnością w ramach aktywizacji zawodowej. W 2020 roku w ramach programu pn. "Praca - Integracja" spółka zatrudniła już 58 osób, zaś do końca roku liczba ta wzrośnie do 360 osób, podała Poczta. Wskaźnik zatrudnienia osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w Poczcie Polskiej wynosi obecnie 2,28%.

