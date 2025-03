Polscy naukowcy opracowali indeks strachu. Te wydarzenia budzą niepokój

Dr Jan Jakub Szczygielski i dr hab. Lidia Obojska z Akademii Leona Koźmińskiego, współpracując z dr Ailie Charteris z Uniwersytetu Cape Town oraz dr. Januszem Brzeszczyńskim z Uniwersytetu Łódzkiego, stworzyli narzędzie badające poziom niepokoju na giełdach . Wyniki ich pracy zostały opublikowane w prestiżowym czasopiśmie Research in International Business and Finance.

"Indeks strachu". Czego boją się nie tylko inwestorzy?

Stworzony przez naukowców indeks analizuje zapytania w wyszukiwarce Google dotyczące recesji i na tej podstawie ocenia poziom niepokoju rynkowego. Badania wykazały, że poziom strachu od wybuchu wojny w Ukrainie do września 2023 roku był porównywalny do obaw towarzyszących początkowi pandemii COVID-19 w marcu 2020 roku. Co więcej, osiągnął wartości zbliżone do tych obserwowanych podczas globalnego kryzysu finansowego w latach 2008-2009.