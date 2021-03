Polska firma pozyskała 9 mln zł. "Bardzo perspektywiczna nisza rynkowa"

KSM Vision powstała w 2012 roku. Firmę założyła grupa studentów i doktorantów Instytutu Mikromechaniki i Fotoniki Politechniki Warszawskiej. Od początku celem był transfer do przemysłu rozwiązań opracowanych na uczelni.

Zdaniem inwestora jest to bardzo perspektywiczna nisza rynkowa. Według raportu Global Surface Vision and Inspection Market, rynek widzenia powierzchni i inspekcji rośnie w średniorocznym tempie niemal 11 proc. Według przewidywań, w ciągu najbliższych czterech lat osiągnie on wartość 19,5 mld dolarów.