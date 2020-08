Polski rynek gier trzyma kciuki za "Cyberpunka". Od tego sukcesu wiele zależy

Twórcy "Cyberpunka 2077" już dwukrotnie przesuwali premierę gry. Tłumaczą tę decyzję chęcią dopieszczenia produktu, by jego odbiorcy dostali grę kompletną, w większości wolną od błędów. Obecną datą premiery tytułu jest 19 listopada 2020 roku .

Mimo że wydanie "Cyberpunka" opóźnia się, to jednak nie ostudziło to emocji giełdowych inwestorów. Jak zauważa "Rzeczpospolita", sam CD Projekt jest obecnie warty niemal 40 mld złotych. Natomiast wszystkie spółki z branży gier notowane na giełdzie - 52 mld złotych.

Michał Kaczmarek, prezes Live Motion Games, w rozmowie z dziennikiem zauważa, że premiera "Cyberpunka" będzie mieć wpływ na całą branżę i wskazuje dwa powody takiego myślenia. Pierwszym jest fakt, że to obecnie jeden z największych projektów finansowych w świecie gier w ostatnim okresie. Jeżeli nie spełni oczekiwań pokładanych w nim przez miliony graczy, to ci pozostaną ze sporym zawodem i niesmakiem.

Natomiast Paweł Flanc, wiceprezes Play2Chill, w rozmowie z "Rp" uważa, że jeżeli "Cyberpunk" okaże się niewypałem, to i tak nie zmieni nastawienia inwestorów do branży. W jego ocenie może co najwyżej nastąpić "drobna korekta" w ich zachowaniu.