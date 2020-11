POPiHN: Zużycie paliw w Polsce spadło o 6% r/r w I-III kw. 2020 r.

"Po dobrym dla sektora paliwowego I kwartale 2020 r. zaczęła się walka ze skutkami pandemii w Polsce. Kilkudziesięcioprocentowe spadki sprzedaży w pierwszych miesiącach obowiązywania ograniczeń epidemicznych nie mogły pozostać bez wpływu na wyniki po 9 miesiącach br. Tym bardziej, że po kilku lepszych miesiącach, w których wydawało się, że popyt na paliwa (szczególnie w czasie wakacji) wzrastał, znów w końcówce III kwartału pandemia przybrała na sile, ograniczając zainteresowanie paliwami płynnymi. Skutki dla przemysłu naftowego można zreasumować: niższa niż ubiegłoroczna sprzedaż paliw, niższe dochody firm i niższe wpłaty do budżetu państwa z tytułu podatków pośrednich i bezpośrednich. Sprzedaż tylko w niewielkim stopniu wspomagały niższe niż w 2019 r. ceny paliw, co też zresztą skutkowało mniejszymi wpływami budżetowymi" - czytamy w komunikacie.

Rynek krajowy 3 głównych paliw transportowych (benzyn silnikowych, oleju napędowego oraz autogazu) wykazał wynik gorszy o 6% od notowanego dla 9 miesięcy 2019 r., przy czym udział importu w tym segmencie rynku paliw płynnych zmalał z 31% do 30%. Wolumen spadku rynku wyniósł 1,4 mln m3 przy całkowitym zużyciu paliw przez pojazdy silnikowe na poziomie 23,2 mln m3, z czego z importu pochodziło około 6,9 mln m3, podano również.

W ciągu dziewięciu miesięcy br. sprzedaż oleju napędowego spadła o 3%, do 15,32 mln m3, benzyny o 8%, do 4,52 mln m3, natomiast popyt na LPG spadł o 14% (do 3,35 mln m3), wynika także z danych POPiHN.