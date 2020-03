Prezes BGK: Pierwsze potencjalne inwestycje Funduszu Trójmorza ogłosimy w 2020r.

"Ostateczne dokumenty z investment advisorem podpisaliśmy w Rydze 27 lutego br. Oznacza to, że rolę investment advisora Funduszu pełnić będzie firma Amber Infrastructure. To właśnie ten podmiot będzie odpowiedzialny za przygotowanie listy prawdopodobnych inwestycji do zrealizowania przez Fundusz Trójmorza. Obecnie trwa ich przegląd i liczymy, że w tym roku pokażemy listę 3-4 projektów, które Fundusz bierze pod uwagę do zrealizowania" - powiedziała Daszyńska-Muzyczka w rozmowie z ISBnews w kuluarach LSE SU Polish Economic Forum w Londynie, organizowanym przez Polish Business Society - stowarzyszenie polskich studentów na London School of Economics - we współpracy z partnerem strategicznym Bain & Company. Agencja ISBnews była patronem medialnym Forum.

Projekty te mogą dotyczyć trzech obszarów: energii, transportu i infrastruktury cyfrowej, podkreśliła.

"Projekty, które wydają się nam naturalnymi propozycjami dla Funduszu to np. autostrada cyfrowa, która może być budowana wzdłuż Via Carpatia, rurociąg gazowy między Świnoujściem a wyspą Krk w Chorwacji, interkonektory, które mogą łączyć infrastrukturę gazową czy projekt-marzenie, tj. zbudowanie odrębnej sieci kolejowej cargo, która łączyłaby najważniejsze porty nad Bałtykiem, Adriatykiem i nad Morzem Czarnym z hubami logistycznymi. Samo projektowanie takiej sieci zajmie ok. 2 lata. Natomiast wierzymy, że niektóre projekty dotyczące infrastruktury cyfrowej będą mogły powstawać szybciej, bo jest to infrastruktura łatwiejsza niż drogowa czy kolejowa" - wymieniła prezes.

Przypomniała, że BGK zapowiedział swoje zaangażowanie w Fundusz na poziomie 500 mln euro. Podobne zobowiązanie - na kwotę 20 mln euro - złożyła także Rumunia.

"Strategia zakłada, że wszystkie inwestycje infrastrukturalne muszą być albo transgraniczne, albo muszą oddziaływać na minimum dwa państwa - zakłada więc wzmocnienie łączności na osi północ-południe, i to jest dla nas kluczowe" - podsumowała przewodnicząca rady nadzorczej Funduszu Trójmorza.

Na początku czerwca 2019 r. polski bank rozwoju BGK i EximBank z Rumunii oficjalnie ogłosili założenie Funduszu Inwestycyjnego Inicjatywy Trójmorza (Three Seas Initiative Investment Fund) podczas szczytu Inicjatywy Trójmorza w Lublanie. Jak wówczas informowano, fundusz skoncentruje się na projektach tworzących infrastrukturę transportową, energetyczną i cyfrową w regionie Trójmorza.

Fundusz ma charakter komercyjny, a projekty, w które Fundusz będzie się angażował mają generować zysk. Zasoby Funduszu będą pochodzić z różnorodnych źródeł. Instytucje założycielskie - Polska i Rumunia - złożyły zobowiązania do wpłat w łącznej kwocie przekraczającej 500 mln euro. Fundusz jest otwarty dla innych państw Trójmorza, które mogą do niego dołączyć po uzyskaniu stosownych zezwoleń. Każdy z krajów Trójmorza będzie uważany za założyciela funduszu, a rada nadzorcza funduszu składa się z przedstawicieli banków rozwoju z Polski, Rumunii, Łotwy i Czech. Zapraszani do funduszu będą również prywatni inwestorzy spośród funduszy emerytalnych, prywatnych funduszy inwestycyjnych i innych podmiotów. Celem funduszu jest zebranie od 3 do 5 mld euro.

Inicjatywa Trójmorza to międzynarodowa inicjatywa skupiająca państwa Unii Europejskiej regionu Trójmorza (Europa Środkowo-Wschodnia pomiędzy Bałtykiem, Morzem Czarnym i Adriatykiem). Została zawiązana w celu wzmocnienia tej części UE i wyrównaniu różnić w rozwoju infrastrukturalnym i jakości życia mieszkańców regionu Trójmorza z zachodnią częścią UE. Jest realizowana na trzech poziomach: prezydenckim, rządowym oraz ekonomiczno-finansowym.

