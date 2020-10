Prezes Biomed-Lublin: Przed końcem roku przedstawimy nową strategię

"Krótkoterminowo nie spodziewajmy się rewolucji, ponieważ jak badania kliniczne się zakończą na początku przyszłego roku, to w tym roku żadnego impactu [na wynik finansowy] nie będzie. Każda dodatkowa sprzedaż przekłada się niemal w całości na wynik operacyjny. Także u nas przeskalowanie naszego biznesu spowoduje, że zyski będą zdecydowanie dużo większe, bo w tej chwili jesteśmy sklasyfikowani jako średnia firma - mamy 240 pracowników, nasze obroty roczne tj. rząd wielkości 40 mln złotych. Plany, które mamy i strategia, którą chcemy przedstawić jeszcze przed końcem roku naszym inwestorom, zakłada już działanie w trochę innej skali" - powiedział Piróg w rozmowie z ISBnews.TV w kuluarach Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego w Lublinie.

"Robimy swoje i z kwartału na kwartał poprawiamy wyniki, aczkolwiek nie są to jakieś skokowe zmiany. Duże zmiany czekają nas w przyszłości - i są to zmiany związane z nowymi projektami. I ewentualnie, jeżeli się potwierdzi, że nasz lek na COVID-a jest skuteczny i bezpieczny trzeba będzie pomyśleć o rozbudowie mocy produkcyjnych" - dodał prezes.

"Zrobiliśmy swoje, wyprodukowaliśmy immunoglobulinę z osocza ozdrowieńców. Teraz musimy przejść całą ścieżkę: ustalić protokół badań klinicznych, uzyskać zgodę komisji bioetycznej oraz dostać zgodę na dopuszczenie do obrotu od Urzędu Rejestracji Leków i Produktów Biobójczych. Uważamy, że cały proces da się zamknąć w ciągu kilku tygodni. My w każdym razie jesteśmy gotowi. W takim pozytywnym scenariuszu, na początku listopada mogłyby ruszyć badania kliniczne. To zależy też od decyzji urzędników" - wyjaśnił Piróg.