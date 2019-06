Prezes Mercator Medical kupił akcje spółki za ok. 300 tys. zł w maju i kwietniu

Po publikacji wstępnych, szacunkowych danych finansowych za pierwszy kwartał 2019 roku giełdowy kurs akcji spółki Mercator Medical, dostawcy rękawic jednorazowych na rynkach blisko 70 krajów świata, mocno się obniżył. W rezultacie rynkowa wycena to obecnie około 65 mln zł, podczas gdy w 2018 roku Grupa Mercator Medical zanotowała 420,4 mln zł przychodów (+40% r/r) i 30,6 mln zł wyniku EBITDA (+112% r/r), a w IV kw. została uruchomiona ostatnia linia wytwórcza nowej fabryki rękawic z lateksu syntetycznego (inwestycja warta 117 mln zł). Niemniej, w I kwartale br. nastąpiła kumulacja negatywnych zjawisk, przez co wynik netto pogorszył się o 7,9 mln zł (do -3 mln zł), a wartość EBITDA spadła o 77%, do 1,8 mln zł przy utrzymaniu wysokiego wzrostu skali biznesu (121 mln zł, +36% r/r), podano.