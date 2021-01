Prezes PAIH: Ruszamy z projektami wsparcia firm na czas wyjścia z recesji

"Do tego, co właśnie realizujemy, przygotowywaliśmy się jeszcze w ub. roku. Ułożyliśmy nasze aktywności tak, aby odpowiadały na potrzeby przedsiębiorców w czasie pandemii i tuż po niej. Opracowaliśmy kilka scenariuszy działania. Będziemy kontynuowali to, co już się sprawdziło, ale też kilka rozwiązań z fazy pilotażu przechodzi już do realizacji. Najnowsze projekty - to Biznes Mikser i Aktywny e-Program Eksportowy" - powiedziała Grażyna Ciurzyńska w rozmowie z ISBnews.