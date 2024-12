Prezes PKP Cargo kupił kolejne akcje spółki. Kilkanaście złotych za jedną

To kolejna tego typu transakcja szefa przewoźnika. O podobnych informowaliśmy np. w połowie lipca . Wolumen jest ten sam, ale zmieniła się wartość akcji. Na początku wakacji Marcin Wojewódka płacił za jedną 16,33 zł.

Prezes kupuje akcji spółki, którą ma ratować

Z kolei Marcin Wojewódka wyjaśniał: "Wszystkie działania, jakie obecnie podejmuję, są zgodne z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia MAR. Co więcej, od samego początku mojej bytności w PKP CARGO S.A. Komunikuje, że wierzę w przyszłość PKP CARGO S.A. i że moim zamiarem jest zaangażowanie prywatnych środków w naszą spółkę, i czynię to konsekwentnie. Pozwalają mi na to przepisy i działam zgodnie z nimi. Byłem też akcjonariuszem PKP CARGO S.A. przed objęciem funkcji w organach spółki".