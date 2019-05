Prezes PZU: Podstawą innowacyjności sektora finansowego - innowacyjny nadzór

Dodał, że jest przekonany, iż krajem europejskim, który będzie wykazywał się największą konkurencyjnością i innowacyjnością będzie ten, którego nadzór rozumie i wspiera biznes już dzisiaj. Chodzi o to, by stwarzać nowe impulsy, dobre rozwiązania, które potem mogą wejść na poziom unijny, czy wręcz światowy.

"Pewne rozwiązania w Polsce pojawiają się po raz pierwszy na świecie. My w PZU staramy się do tego też aplikować, ale też wielu naszych konkurentów, którzy są częścią międzynarodowych grup często robi rzeczy, które zadziwiają ich spółki-matki. Nie możemy bać się tego, że niektóre rzeczy robimy po raz pierwszy, a dopiero potem są one implementowane na poziomie europejskim. Jestem absolutnie przekonany, że nasi regulatorzy z KNF na czele pod tym przywództwem mają tego świadomość i są do tego przygotowani" - powiedział także Surówka.