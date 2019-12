Prezes URE przyznał ponad 300 mln zł premii kogeneracyjnej

Od 17 do 20 grudnia br. trwała pierwsza ogłoszona przez prezesa URE aukcja na premię kogeneracyjną za sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w nowych lub znacznie zmodernizowanych jednostkach kogeneracji (wszystkie o mocy zainstalowanej od 1 do mniej niż 50 MW). Premia kogeneracyjna to dopłata do ceny rynkowej energii wytworzonej w procesie wysokosprawnej kogeneracji, która została wprowadzona do sieci ciepłowniczej i sprzedana. Celem jest wsparcie tej korzystnej dla środowiska technologii oraz promowanie rozwiązań efektywnych energetycznie, podał w komunikacie regulator.