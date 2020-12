Prezydent podpisał ustawę okołobudżetową na 2021 rok

"Ustawa jest tzw. ustawą okołobudżetową, tj. ustawą służącą realizacji ustawy budżetowej na rok 2021. Ustawa zawiera przepisy epizodyczne modyfikujące zasady prowadzenia publicznej gospodarki finansowej w roku 2021. Zmiany te obejmują m.in.: (1) modyfikację zasad finansowania ogólnokrajowych zadań w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli; (2) zmianę sposobu ustalania wydatków na fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w budżetach wojewodów oraz budżecie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, a także sposobu ustalania wysokości środków na wspieranie organizacji doradztwa metodycznego na obszarze województwa; (3) zmianę zasad dokonywania odpisów na zakładowe fundusze socjalne; (4) ograniczenia wielkości wynagrodzeń w jednostkach sektora finansów publicznych; (5) ograniczenie wynagrodzeń, o których mowa w przepisach ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami; (6) wprowadzenie ograniczeń dotyczących tworzenia funduszy

nagród oraz funduszy nagród i zapomóg; (7) zmiany dotyczące zasad finansowania niektórych zadań z zakresu szkolnictwa wyższego; (8) zmiany w zakresie przepisów ustawy o finansach publicznych normujących zasady wykonywania budżetu państwa; (9) zmiany dotyczące Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Pracy, innych funduszy celowych oraz innych jednostek; (10) zmiany dotyczące finansowania zadań obronnych; (11) zmiany dotyczące gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego; (12) zmiany dotyczące limitów wydatków na realizację określonych zadań publicznych; (13) zmiany zasad finansowania świadczeń przysługujących na podstawie ustawy o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych oraz ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego; (14) wprowadzenie zakazu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników służby cywilnej ubiegających się o mianowanie; (15) upoważnienie prezesa Rady Ministrów do wydania ministrowi

finansów polecenia utworzenia nowej rezerwy celowej" - czytamy w informacji.