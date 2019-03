PrimeBit Games ma umowę, dzięki której wejdzie na chiński rynek

"Jesteśmy bardzo zadowoleni, że udało nam się nawiązać współpracę z doświadczonym partnerem. Chcemy budować pozycję spółki na tym rynku i rozwijać kolejne tytuły. Zaczynamy od 'Freddy Adventure', ale następne gry wpisaliśmy już do harmonogramu. Wejście na ten rynek to jeden z elementów naszej strategii, liczymy, że pozytywnie przełoży się to na przyszłe wynik" - powiedział prezes Michał Ręczkowicz, cytowany w komunikacie.